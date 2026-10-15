CORIANO Agricoltore scomparso a Mulazzano, scattano le ricerche sulle colline riminesi

Agricoltore scomparso a Mulazzano, scattano le ricerche sulle colline riminesi.

Sono scattate nel primo pomeriggio di ieri - come riporta la stampa locale - le ricerche di Gian Gavino Chessa, agricoltore di origini sarde, scomparso da diversi giorni nella zona di Mulazzano, sulle colline di Coriano. Dell’uomo, che lavorava per un’azienda agricola della zona, non si avrebbero più notizie da giovedì scorso. La denuncia di scomparsa sarebbe stata presentata martedì ai carabinieri della Stazione di Coriano. Dopo aver informato la Prefettura di Rimini, è stata attivata la macchina dei soccorsi per tentare di rintracciare l’uomo.

A Mulazzano è stata allestita un’unità di comando per coordinare le operazioni di ricerca, che vedono impegnati vigili del fuoco, carabinieri, Soccorso Alpino e unità cinofile della Protezione civile. Le squadre stanno perlustrando le campagne e le aree collinari circostanti, con particolare attenzione alle zone più impervie. Alle ricerche a terra si affianca anche l’impiego dei droni dei vigili del fuoco, utilizzati per controllare dall’alto le aree più difficili da raggiungere.

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