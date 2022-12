Agricoltura: crescono gli investimenti per le imprese dell'Emilia-Romagna, nuovi bandi per 300 mln

L’Emilia-Romagna rilancia il proprio impegno per un’agricoltura che tenga insieme sostenibilità ambientale, economica e sociale, con un’attenzione particolare al sostegno al reddito, alla ricerca e all’innovazione tecnologica. Appena concluso il Piano di sviluppo rurale 2014-2020, ora si parte con la programmazione 2023-2027: in uscita 11 nuovi bandi entro fine 2022 per 150 milioni di euro, che, sommati a quelli previsti per il 2023, raggiungeranno i 300 milioni di euro.

Il settore sul territorio è riuscito a tenere nonostante gli shock legati ai cambiamenti climatici e alla crisi ucraina: "La regione - dice l'Assessore Mammi - si conferma cuore agricolo e agroalimentare del Paese".

Sul fronte siccità, la Giunta regionale non intende stare con le mani in mano prevedendo 600 milioni di euro di investimenti sull'idrico, che aumenteranno la capacità di stoccaggio dell'acqua sul territorio.

Nel video l'intervista ad Alessio Mammi, Assessore all'Agricoltura Regione Emilia-Romagna.