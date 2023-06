ALLUVIONE Agricoltura: in Emilia Romagna calo medio oltre il 20% per grano e orzo Analisi Confagricoltura, è il secondo anno consecutivo

Per il secondo anno consecutivo, l'Emilia-Romagna registra un calo medio della produzione cerealicola oltre il 20% secondo le stime di Confagricoltura Emilia Romagna. Dall'analisi effettuata sul raccolto 2023 - si spiega - emerge infatti una regione spaccata in due dall'alluvione, con dati molto al di sotto della media nell'area colpita da inondazioni e piogge torrenziali (Rimini, Forlì-Cesena, Ravenna ma anche parte del Bolognese e del Ferrarese), valori che via via migliorano spostandosi verso ovest (Parma e Piacenza), dove raggiungono punte più che soddisfacenti considerando l'annata.

Il territorio sconta per altro la perdita totale del raccolto su 13 mila ettari di grano e orzo rimasti sott'acqua per più di tre giorni, difficoltà nella trebbiatura dovute all'eccesso di terra e fango e raccolti ancora irraggiungibili in collina. "Come la siccità l'anno passato, così l'alluvione ha tagliato la produzione cerealicola 2023 - spiega il presidente della sezione cereali di Confagricoltura Emilia-Romagna Lorenzo Furini - con rese che in regione si fermano mediamente a 60-62 quintali a ettaro per il grano tenero e 45-47 quintali a ettaro per il duro.

Varietà precoci (es.Bandera), che rispondono meglio delle tardive: queste ultime sono state danneggiate dal maltempo nel momento più delicato, nella fase di maturazione lattea. Si stimano nel complesso standard qualitativi medio-bassi, ma il prodotto è salubre". Confagricoltura Emilia-Romagna teme la disaffezione verso il grano duro. "L'Emilia-Romagna è la terza regione per ettari coltivati a grano duro dopo Puglia e Sicilia - la prima al Nord - e negli ultimi due anni ha visto incrementare del 60% la superficie investita, anche sulla spinta di filiere d'eccellenza come quella della pasta, ma ora rischia un rallentamento molto forte degli investimenti per scarsa redditività".

