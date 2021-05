Agriturist Emilia Romagna lancia l'allarme: "Gli stranieri non prenotano in Italia"

La vaccinazione contro il Covid in vacanza “com'è stato chiarito più volte può funzionare solo per periodi molto lunghi”: a dirlo è il ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, a margine della sua visita in Umbria, Regione che per il secondo giorno registra zero vittime da coronavirus. Per il ministro dunque non è questione di accordo tra Regioni. Il collega di partito e presidente del Veneto, Luca Zaia, però annuncia che intende utilizzare le settimane centrali di agosto per vaccinare i vacanzieri nella sua Regione, magari col Johnson&Johnson che prevede una sola dose. Dal 1 luglio gli italiani avranno sull'applicazione “Io” il green pass per circolare liberamente in tutta Europa.









Negli agriturismi dell'Emilia-Romagna invece la stagione decolla a stento, e a mancare sono soprattutto gli stranieri. Il presidente di Agriturist Emilia Romagna Gianpietro Bisagni spiega che per il ponte del 2 giugno arriveranno quasi esclusivamente italiani. A scoraggiare i turisti esteri sono soprattutto le incertezze sulla situazione sanitaria, spiega ancora, il calendario delle riaperture e lo stop al coprifuoco, che si avrà il 21 giugno se tutto andrà come previsto. Dall'Emilia Romagna parte dunque l'allarme sul fatto che si rischia di perdere una quota importante di turisti, perché oltre il 25% delle presenze annuali dell'agriturismo emiliano-romagnolo proviene dall'estero.