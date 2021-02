COVID-19 Aifa: "AstraZeneca ok anche per gli over 55 in buona salute" Il ministro della Salute pressa per accelerare il via libera alla cura con anticorpi monoclonali

L'Agenzia italiana del farmaco dice sì al vaccino AstraZeneca, anche per chi ha più di 55 anni ed è in buona salute. In attesa di nuovi dati, spiega che al momento è preferibile sia somministrato a chi si trova nella fascia dai 18 ai 55 anni, ma il rapporto beneficio/rischio è favorevole anche nei soggetti più anziani. Intanto superati i 2 milioni di vaccini somministrati in Italia, anche l'Unione Europea si sta tranquillizzando sulle forniture, e anzi da Bruxelles arriva l'annuncio: “Entro l'estate possiamo raggiungere il 70% dei vaccinati nell'Unione”. Il ministro della Salute è in pressing sull'agenzia del farmaco per accelerare il via libera agli anticorpi monoclonali, che rappresenterebbero la cura per eccellenza contro il Covid-19.

