Aifa: In arrivo promettenti farmaci anti Covid

“Prima della fine dell'anno arriveranno alcuni farmaci anti Covid, che nella sperimentazione hanno dimostrato grande efficacia e sicurezza. Credo che a ottobre-novembre l'Ema li valuterà” ha dichiarato il Presidente dell'Aifa, Giorgio Palù, su SkyTg24, come riporta l'agenzia AdnKronos









“A fine settembre dovremmo arrivare alla copertura vaccinale degli italiani, ma preoccupano i 5 milioni di over 50 e i 2,3 milioni di over 60 che non si sono ancora vaccinati, quelli che, in caso di contagio, rischierebbero le conseguenze più gravi” dice il Presidente. “Ogni anno sono 3 milioni le vite che vengono salvate dai vaccini” riporta l'Aifa, evidenziando come il progresso della medicina e della scienza abbia contribuito alla salute e alla longevità dell'uomo.