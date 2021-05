RIMINI Al bagno 27 "verniciata collettiva" a sostegno dei diritti Lgbt L'arcobaleno che porta al mare

L'arcobaleno che porta verso l'azzurro del mare. È stata la passerella piu' fotografata dell'estate scorsa ed oggi la lunga pedana di legno del bagno 27 è stata ricolorata una seconda volta nel corso di una manifestazione dal titolo 'Dai una mano per i diritti'. Una data simbolica per Arcigay Rimini e Agedo Rimini-Cesena a sostegno del ddl Zan. Utilizzando la metafora della mano di vernice per la 'pride walk', come è stata ribattezzata la passerella arcobaleno, si vogliono dunque sostenere i diritti e le tutele della comunità omo-bi-trans. In un giorno simbolico.

Nel video l'intervista a Marco Tonti, coordinatore di Arcigay Emilia-Romagna.

