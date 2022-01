Al bar con il super green pass del fratello, sanzione e denuncia per due persone a Verucchio e Poggio Torriana

Si siede al tavolino del bar in compagnia della madre e di un'altra persona, al titolare esibisce un Super green pass cartaceo, ma gli agenti della Polizia locale impegnati in una delle tante verifiche sul territorio scoprono che si tratta della certificazione del fratello. L'episodio è avvenuto il 12 gennaio in un bar di Verucchio, protagonista un 62 enne di Santarcangelo che dovrà pagare una multa di 400 euro e dovrà rispondere penalmente di sostituzione di persona. È solo l’ultimo provvedimento emanato dal Corpo di Polizia locale dei tre Comuni della bassa Valmarecchia, che hanno fatto 700 verifiche negli ultimi 40 giorni fra Santarcangelo, Verucchio e Poggio Torriana. Su 556 persone controllate sono state elevate 10 sanzioni amministrative per mancanza di Green pass nei locali e a bordo dei mezzi di trasporto pubblico, e due denunce penali per sostituzione di persona. Infatti oltre al santarcangiolese, il 19 dicembre, anche in un bar di Poggio Torriana, un 35enne di origine catanese residente a Salerno aveva esibito la certificazione del fratello.