CULTURA Al Grand Hotel di Rimini al via la Terrazza della Dolce Vita con Cecchi Paone e Caccamo

Nell'hotel dei sogni di Fellini, celebrato in Amarcord, il primo incontro della Terrazza della Dolce Vita, un format ideato da Simona Ventura e Giovanni Terzi. Il giardino del Grand Hotel di Rimini dunque è la piacevole location di appuntamenti quotidiani fino al 10 agosto. "E' bello vedere tante persone che hanno voglia di ascoltare cose diverse - commenta la Ventura -. Quest'anno abbiamo molti ospiti perché ci hanno detto tutti di sì. E' una manifestazione che io e il mio compagno amiamo". Tra gli ospiti della prima serata il giornalista Alessandro Cecchi Paone, il cantante Giovanni Caccamo e il Ceo di Swanscan, Pierguido Iezzi. Con quest'ultimo si è aperto il dibattito della serata, incentrata sulla Cyber security, dal phishing al 5G, pensando al futuro. Sì perché il futuro, che riguarda soprattutto i giovani, è il filo conduttore di tutto il ciclo di incontri. "L'Italia è indietro rispetto ad altri Paesi del mondo - spiega Checchi Paone - per colpa di una classe politica vecchia di testa, che non ha digitalizzato e non ha pensato alla transizione ecologica. Dobbiamo dare ai nostri giovani il presente che hanno i loro coetanei in altri Paesi". E i giovani invece che ne pensano? Alcuni credono che sia arrivato il momento di posare gli smartphone e dialogare, sognando - come fa Giovanni Caccamo nel suo ultimo disco - un "Umanesimo della parola". "Sto portando avanti un progetto - racconta il cantautore - che si chiama 'Parola ai giovani'. E' un concorso di idee nel quale loro scelgono una parola che rappresenti ciò che cambierebbero della società e su ciò scrivono un trattato. Sul futuro sono un ottimista ma sono anche concretamente impegnato per crearne uno migliore". La parola più ricorrente scelta dai ragazzi è ascolto, una parola che sicuramente descrive anche il cuore della Terrazza della Dolce Vita.

Nel video le interviste a Simona Ventura, Alessandro Cecchi Paone e il cantautore Giovanni Caccamo

