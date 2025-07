Al Grand Hotel di Rimini manifestanti pro Palestina contestano la Rai

Mentre era in pieno svolgimento il salotto de La Terrazza della Dolce Vita, ospiti le istituzioni dell'Emilia-Romagna come il presidente della Regione Michele De Pascale e l'assessora al Turismo Roberta Frisoni, fuori dai cancelli del Grand Hotel, opportunamente chiusi per evitare disordini, si sono radunati alcuni manifestanti al grido di “Palestina libera!” e in aperta contestazione con la Rai, rappresentata dal direttore generale Roberto Sergio ospite di Simona Ventura e Giovanni Terzi, perché a loro giudizio il servizio pubblico radiotelevisivo non sta trattando adeguatamente la questione palestinese. Il talk show è stato disturbato dalle grida e dai fischi e dai “vergogna, vergogna” partiti dal gruppo di manifestanti, ma tutto si è svolto tranquillamente e senza disordini.

Nel video le voci dei manifestanti