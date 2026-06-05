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Al lavoro a Rimini con documenti falsi: arrestati tre georgiani

Due donne e un uomo avevano contraffatto passaporti rumeni per risultare cittadini comunitari e aggirare i vincoli sull'immigrazione

5 giu 2026
Al lavoro a Rimini con documenti falsi: arrestati tre georgiani

Si erano spacciati per cittadini rumeni per eludere le norme sull'immigrazione e lavorare in Italia alle stesse condizioni dei cittadini UE o degli stranieri regolarmente soggiornanti. In realtà i documenti erano falsi. Per questo motivo tre cittadini georgiani sono stati arrestati dalla Polizia di Frontiera di Rimini nell'ambito di un'operazione antifrode documentale.

Grazie a questo stratagemma, i tre — due donne e un uomo — stavano lavorando in un albergo della riviera. Per uno di loro la situazione è risultata più grave: l'uomo, K.G. le iniziali, aveva alle spalle un provvedimento di espulsione emesso dal Prefetto di Salerno già nel maggio 2022.

I tre sono comparsi questa mattina dinanzi al Giudice del Tribunale di Rimini per il rito direttissimo, che ha convalidato gli arresti. Sono stati quindi posti a disposizione dell'Ufficio Immigrazione per i provvedimenti di competenza. Il bilancio della Polizia di Frontiera di Rimini dall'inizio dell'anno è significativo: 6 arresti per possesso di documenti falsificati, 9 denunce in stato di libertà per vari reati, circa 50 respingimenti alla frontiera e sanzioni per un importo complessivo di circa 60.000 euro.




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