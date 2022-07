Al Meeting di Rimini dal 20 al 25 agosto, previsti Draghi, Gentiloni e Amato

Torna il Meeting di Rimini che si terrà in presenza dal 20 al 25 agosto. Con il titolo “Una passione per l'uomo”, citazione tratta da un intervento di don Luigi Giussani al Meeting del 1985, del quale quest'anno ricorre il centenario della nascita. Il titolo del Meeting vuole essere l'invito a condividere pensieri tra tavole rotonde, mostre, spettacoli e iniziative culturali sulle tematiche della libertà, verso le vittime di guerra e per chi soffre. Il Presidente del Consiglio Mario Draghi sarà tra gli ospiti, la sua presenza è stata confermata dalla Fondazione Meeting Bernhard Scholz per il 24 agosto. Tra gli altri ospiti di anche il Commissario europeo all'Economia Paolo Gentiloni che illustrerà le misure dell'Unione europea per contrastare "le crisi che stiamo vivendo". Un incontro sarà dedicato al tema del rapporto tra Democrazia e verità; a tenerlo sarà il presidente della Corte Costituzionale, Giuliano Amato. "Compito della politica e delle istituzioni è saper creare le condizioni perché le passioni, i desideri e le speranze di tutte e tutti possano incarnarsi in progetti di vita", ha detto la ministra per la Famiglia e le Pari Opportunità, Elena Bonetti, anche lei ospite ad agosto della kermesse, intervenendo questa mattina alla presentazione ufficiale. "In questa situazione segnata dalla guerra contro l'Ucraina - ha spiegato quindi Scholz -, con dolori inimmaginabili soprattutto per bambini e donne e con conseguenze ancora imponderabili per il contesto geopolitico, ospiteremo testimonianze dall'Ucraina e dalla Russia, dando spazio anche alle comuni radici culturali europee".

A partire da oggi 12 luglio sul sito www.meetingrimini.org sarà pubblicato il programma degli eventi e, sempre da oggi, sarà disponibile scaricare l'applicazione del Meeting da Apple Store e Google Play. L'app permetterà di entrare fisicamente in Fiera e servirà per prenotare la partecipazione ai convegni, le visite alle mostre, leggere le news e avvedere a contenuti aggiuntivi.