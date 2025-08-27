#MEETING25 Al Meeting di Rimini grande chiusura con Meloni, Salvini. Presente anche la Reggenza Nell’ultima giornata della kermesse di Comunione e Liberazione spazio ai grandi nomi della politica: applausi per Meloni al debutto da premier, focus su guerra e difesa comune europea. Nel pomeriggio intervento di Salvini.

Alla Kermesse di Comunione e Liberazione l'ultimo giorno è quello dei big. I Capitani Reggenti, Denise Bronzetti e Italo Righi, arrivano per primi e puntano subito verso l'Auditorium della Fiera per ascoltare il discorso di Meloni. Applausi per la presidente del Consiglio al suo arrivo. È la prima volta per lei da premier al Meeting di Rimini.

Il suo intervento viene introdotto da Bernhard Scholz, presidente della Fondazione Meeting. Tra i temi trattati la politica estera. Sulla guerra in Ucraina il suo plauso va alla compattezza dell'Europa e alla resistenza di Kiev. "Servono garanzie di sicurezza - sottolinea -. La proposta italiana è ispirata all'articolo 5 della Nato, che stabilisce il principio della difesa collettiva".

Passa poi al fronte di guerra in Medio Oriente: "Israele ha superato il principio di proporzionalità, uccidendo persone innocenti e attaccando la comunità cristiana che dà sempre ha dato stabilità alla zona". Condanna l'uccisione di giornalisti. Chiede ad Hamas di liberare gli ostaggi e a Israele di fermare l'avanzata, l'espansione e di permettere l'ingresso degli aiuti. L'Italia è il primo Paese tra i non musulmani per numero di bambini arrivati da Gaza e curati.

Pone l'accento sulla necessità di una difesa comune europea che permetta di essere meno dipendenti dagli USA. "Uniti nella diversità" il motto dell'Ue che Meloni rivendica. Interventi che vengono intervallati da applausi scroscianti.

Arriva anche Matteo Salvini. Il vicepresidente del Consiglio e leader della Lega interverrà nel pomeriggio su infrastrutture e "deserti" della modernità.

