Al Meeting di Rimini si discute di pace: l'intervento del Segretario Beccari

Al Meeting di Rimini si è parlato di pace e di tutti i teatri di guerra presenti del mondo. In un panel a cui ha partecipato anche il segretario agli Esteri Luca Beccari il tema in particolare era Siria e libertà religiosa. Con il crollo del regime di Assad, dopo anni di conflitto il futuro rimane incerto. La comunità cristiana vuole fare la sua parte all’interno di un ricco mosaico di fedi e culture. Ne ha parlato anche Beccari nel suo indirizzo di saluto.

Nel video le parole pronunciate dal Segretario agli Esteri al Meeting di Rimini







