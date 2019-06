Al riminese Marco Missiroli il Premio Strega Giovani

E' il riminese Marco Missiroli con 'Fedeltà', edito da Einaudi, il vincitore della sesta edizione del Premio Strega Giovani. Con 55 preferenze su 408 voti espressi, è stato il libro più votato da una giuria composta da ragazze e ragazzi tra i 16 e i 18 anni, in rappresentanza di circa 55 licei e istituti tecnici diffusi su tutto il territorio italiano e all'estero (Berlino, Bruxelles, Parigi). Hanno partecipato alla votazione anche i ragazzi del Carcere minorile di Nisida, rappresentati in sala dall'insegnante Maria Franco, e le scuole di Casal di Principe e di San Cipriano D'Aversa, che avevano incontrato i dodici candidati lo scorso 13 maggio. Il vincitore è stato proclamato ieri nella Sala della Regina a Palazzo Montecitorio alla presenza del presidente della Camera dei deputati, Roberto Fico. "In una società aperta, pluralistica e democratica come la nostra, i libri sono e devono essere sempre più strumento di curiosità - ha detto il Presidente durate la premiazione - quindi fonte e veicolo di libertà. La cultura, la vera cultura, può svilupparsi solo quando c'è la libertà, quando l'espressione del pensiero e dei sentimenti non incontra vincoli e censure".