CRONACA Al seggio elettorale di Corpolò in evidente stato di ebrezza e dà in escandescenza, arrestato

Al seggio elettorale di Corpolò in evidente stato di ebrezza e dà in escandescenza, arrestato.

Erano ancora in corso le elezioni politiche quando la Polizia di Stato è stata costretta ad intervenire al seggio di Corpolò, nel comune di Rimini. La chiamata alle forze dell'ordine è arrivata poco prima delle 20 di domenica. All'istituto Marvelli si era presentato un cittadino marocchino in evidente stato di ebbrezza che dava in escandescenza. Il personale di vigilanza a fatica riuscivano a trattenerlo ed anche gli agenti hanno dovuto faticare per immobilizzarlo e metterlo nell'auto di servizio, dove l'uomo ha continuato nel suo atteggiamento aggressivo. Trattenuto nelle camere di sicurezza, in mattinata era previsto il rito direttissimo.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: