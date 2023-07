Al Senato la mozione di sfiducia alla ministra Santanchè

Oggi in aula al Senato la discussione e il voto sulla mozione di sfiducia nei confronti della ministra Santanchè. La maggioranza dovrebbe votare compatta contro l'iniziativa M5s. Che invece sarà sostenuta da Pd, Verdi e Sinistra. Azione e Iv non parteciperanno al voto.

Sarà la vice capogruppo del Movimento 5 Stelle Alessandra Maiorino a illustrare la mozione. Palazzo Madama si prepara a una nuova contesa sul caso che agita ormai da settimane l'esecutivo. Ma la maggioranza, almeno finora, non sembra mostrare tentennamenti: voterà compatta contro l'iniziativa pentastellata. All'appuntamento, però, le opposizioni si presentano sfilacciate. Il gruppo di Azione-Italia Viva ha deciso di non partecipare al voto: questa la linea ufficiale. Anche se non è escluso che la compagine di Carlo Calenda possa abbandonare l'Aula.

Nonostante l'ultima tegola sulle vicende giudiziarie della galassia Visibilia arrivata nelle ultime ore dalla Procura di Milano. Santanchè, infatti, potrebbe essere a breve iscritta anche per un'altra ipotesi di reato, quella di truffa aggravata ai danni dello Stato. Le indagini sulla condotta finanziaria della senatrice di Fratelli d'Italia continuano a turbare le forze di governo. Qualcuno, in Transatlantico, avanza scenari futuri che vedrebbero Santanchè non più salda alla guida del ministero del Turismo a partire da settembre. Ma, al momento, tutto lascia pensare che anche i più scettici si esprimeranno con voto palese contro la sfiducia.