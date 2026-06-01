Al Teatro degli Atti la premiazione del Concorso letterario in onore di Paolo Fabbri

“Secondo Cicerone, dopo la sapienza, l’amicizia è il bene più prezioso, quel sentimento limpido e disinteressato che non nasce dalla ricerca dell’utile, ma da un’inclinazione naturale che unisce due persone. Nel suo trattato “De Amicitia”, dedicato all’amico Attico, sostiene che “la natura non ama la solitudine, cerca sempre di appoggiarsi per così dire a qualche sostegno, e gli amici più stretti sono il sostegno più dolce”. E prosegue “cosa c’è di più piacevole che avere una persona con cui poter parlare di tutto, con la stessa confidenza che si ha con sé stessi ?” E ancora “l’amico è la persona con cui desideriamo condividere la gioia di un successo così come la ferita di una delusione”. Dal mito ai giorni nostri, prendi spunto da esempi di celebri amicizie nella letteratura (Virgilio, Omero, Seneca, Lucrezio, Dumas, Hesse, Uhlman, Hosseini, Cognetti, Elena Ferrante, J.K.Rowling, Tolkien ecc.) per analizzare cosa rappresenta l’amicizia per te e quanto conta nella tua vita.”

Questa traccia è stata proposta agli studenti degli ultimi 3 anni del Liceo classico Giulio Cesare di Rimini, nell'ambito del Premio letterario Paolo Fabbri, giunto alla sua quinta edizione.

Al Teatro degli Atti, la premiazione del concorso indetto dall'Associazione Alumni del Liceo cittadino, con il patrocinio del Comune di Rimini e di QN il Resto del Carlino, ideato e sostenuto da Domini Soso Fabbri, per onorare la morte del marito Paolo, scomparso nel 2013.

I vincitori ex equo : Prishila Hasanaj della 4a A e Riccardo Berardi della 5a B, con elaborati “originali”, la “cifra di un autore giovane ed esuberante che però comunica già il tempo della riflessione interiore”, si legge nelle motivazioni riferite al ragazzo, mentre l'altra vincitrice ha realizzato “un piccolo scrigno argomentativo, capace di spaziare con stile sicuro”.

In tutto 26 i partecipanti al concorso in memoria di Paolo Fabbri, ex alunno del Liceo Giulio Cesare, giornalista e professionista della comunicazione. Un modo efficace e profondo per ricordarlo, attraverso i testi letterari che aveva amato, e portando il suo messaggio alle nuove generazioni.







