CAMBIAMENTI CLIMATICI Al Teatro Galli di Rimini si parla del futuro dell'acqua: ecco gli scenari sostenibili

I cambiamenti climatici non sono più ignorabili e allora si ragiona su come sviluppare strategie e innovazione al servizio del benessere del Pianeta. Risorse idriche al centro del convegno al Teatro Galli di Rimini, con Romagna Acque che ha illustrato processi difensivi di mantenimento e sviluppo. Come trasformare un rischio in opportunità. La società è nata come Consorzio nel 1966 e ora arriva a coprire una superficie di 5102 km per oltre un milione di persone servite, circa il 99% della fornitura a Hera per la distribuzione all'utente finale. Competenze messe al servizio anche per la salvaguardia dell'ambiente: con ricadute positive su economia e turismo. "Bisogna lavorare per rallentare il cambiamento climatico - chiosa Tonino Bernabè, presidente di Romagna Acque -, favorendo processi di crescita sostenibile. Servono poi interventi di mitigazione per utilizzare in maniera sempre più razionale e sostenibile la risorsa acqua". Risposte agli scenari futuri di fabbisogno idrico e ottimizzazione delle infrastrutture sono gli obiettivi. L'acqua non è una risorsa illimitata: bisogna utilizzarla bene e saperla riutilizzare. "Serve una pianificazione. C'è il tema del riuso, in particolare in agricoltura ma non solo, e dell'uso corretto dell'acqua. Oggi siamo nelle condizioni di poter usare un sistema di depurazione che ci consente di sfruttare al meglio quello che è un bene finito".

Nel video le interviste a Tonino Bernabè, presidente di Romagna Acque, e a Riziero Santi, presidente della provincia di Rimini

[Banner_Google_ADS]





I più letti della settimana: