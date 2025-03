Al via a Rimini Mir, salone tecnologie per l'intrattenimento

Al via, alla Fiera di Rimini, l'edizione 2025 di Mir il salone dedicato alle tecnologie per l'intrattenimento. La kermesse, organizzata da Ieg-Itallan Exhibition Group è in programma fino a martedì e punta a presentare tutte le soluzioni d'avanguardia pensate per lo spettacolo - dall'audio, al video; dal suono alle luci - e le nuove tendenze del settore.

Durante la tre giorni riminese quattro palchi professionali ospiteranno performance dal vivo, permettendo ai visitatori di esplorare in tempo reale le ultime innovazioni nel campo audio, video e luci. "Con 8 padiglioni, oltre 40.000 metri quadri di area espositiva e oltre 200 brand espositori - osserva in una nota il presidente di Ieg, Maurizio Ermeti - Mir è l'occasione privilegiata per scoprire le tecnologie che rivoluzionano l'universo dell'intrattenimento", a partire da quello musicale. Alla Fiera riminese, in questo campo andrà in scena la più grande esposizione di consolle mai realizzata in Italia ed è in programma il concorso Demolition Panel: con oltre 200 brani proposti e circa 30 selezionati tra opere techno, house, pop-rap e pop-dance.

A giudicare i motivi una giuria di eccezione: Albertino (Radio M2O), Big Fish (Doner Music), Andro dei Negramaro, Roberto Intrallazzi (The Cube Guys), Albert Marzinotto, Giacomo Maiolini (Time Records), Renato Tanchis (Warner Italia), Sergio Cerruti (Just Enthetainment), Chicca Leaf (Cleo Recordings).