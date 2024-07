Al via a San Patrignano la ristrutturazione di 280 posti letto

Al via, a San Patrignano, la ristrutturazione di 280 posti letto all'interno della Comunità riminese dove ieri è stato firmato il contratto di avvio dei lavori per la riqualificazione dell'area della prima sala da pranzo e dei primi storici alloggi L'intervento, su disegno dell'architetto Massimo Morandi, spiegano da 'Sanpa' vedrà la riqualificazione di una sua area storica, che oggi necessita di un'attività di bonifica e poi di un importante progetto di ristrutturazione.

"Si tratta di un intervento davvero prezioso per noi - spiega Vittoria Pinelli, presidente della comunità - Grazie a questo progetto garantiremo ai ragazzi alloggi più confortevoli, favorendo così la loro permanenza durante il percorso di rinascita". La camera, aggiunge, "è il primo luogo in cui un ragazzo viene accompagnato appena entra a San Patrignano ed è a tutti gli effetti un luogo di crescita, in cui ognuno condivide tutto con i compagni".

I lavori saranno eseguiti dalla ditta 'Edile Costruzioni' di Rimini che realizzerà una quarantina di mini appartamenti. Il completamento delle attività è previsto entro il 31 dicembre 2025. Questa, sottolineano ancora dalla Comunità romagnola, sarà solo la prima ristrutturazione avviata: a breve ne partiranno altre due grazie al sostegno di Intesa Sanpaolo relative ad altri alloggi per i ragazzi e al centro medico della struttura.

