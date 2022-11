Al via Ecomondo, da 25 anni nella sfida della transizione ecologica

1.400 espositori, 30 delegazioni e oltre 600 buyer da 90 Paesi. Apre a Rimini Ecomondo-Key Energy, nel suo 25esimo compleanno. Sempre più punto di riferimento in Europa e nel bacino del Mediterraneo sui temi della Blue Economy, Green Economy, economia circolare.

Parte da qui il Presidente di Italian Exhibition Group, Lorenzo Cagnoni, nel ricordare gli esordi, con Ricicla. “Era il 1997 ed Edo Ronchi – dice Cagnoni – allora Ministro per l'Ambiente, varava la prima legge quadro sul tema dei rifiuti. Allora pionieri – aggiunge – oggi Ecomondo è piattaforma per l'economia circolare, guida nella transizione ecologica ed energetica”.

Il Presidente del Comitato Scientifico, Fabio Fava, anticipa temi e partner, in particolare la presenza della Commissione Europea - con 50 rappresentanti e 3 agenzie – guardando proprio al Green Deal europeo, “del quale – dice – non possiamo fare più a meno”.

Ecomondo a Rimini, ormai domicilio della tutela ambientale, con l'Assessora all'Ambiente di Rimini, Anna Montini che ricorda i passi compiuti dal territorio nella rigenerazione urbana, dal Centro storico alla linea costiera. In Ecomondo vede l'occasione per una “spinta a collocarsi in maniera forte nella transizione ecologica la vice-Presidente della Regione Emilia-Romagna, anche Assessora all'Ambiente, Irene Priolo, indicando come necessarie politiche regionali e nazionali non più per gestire l'emergenza, ma basate sulla programmazione.

Nel video, l'intervista a Irene Priolo, Assessore all'Ambiente della Regione Emilia-Romagna