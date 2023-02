Al via i lavori per la maxi rotatoria tra Statale 16 e Consolare San Marino

I lavori sulla Consolare

L'obiettivo è sfoltire il traffico in uno dei tratti più congestionati della Statale 16, grazie a due rotonde e a un nuovo sottopasso. Il Comune di Rimini fa il punto sui lavori in corso. In fase di avvio il più importante dei cantieri: quello per la realizzazione della maxi rotatoria all'incrocio con la Consolare con San Marino, in collaborazione con Autostrade per l'Italia. Lunedì 6 febbraio partirà il cantiere che, tra i diversi interventi, prevede un sottovia stradale. Il 22 febbraio la fase successiva, per costruire la rotonda.

Inevitabili i disagi per gli autonomisti, con modifiche continue al traffico veicolare, ma si guarda al risultato finale di una viabilità più fluida. Un'opera che si aggiunge ad altri due interventi già avviati. Come la rotatoria tra via Montescudo e via Coriano: il 30 gennaio sono partiti i lavori per il sottopasso ciclopedonale. Quattro le fasi del progetto.

Sempre a fine gennaio è stato aperto il cantiere per il sottopasso di via della Fiera per pedoni e bici, così da eliminare il semaforo, con conclusione prevista in autunno. “Sarà l'anno delle rotatorie su un'arteria fondamentale per accessibilità e spostamenti”, commenta l'assessore ai lavori pubblici Mattia Morolli. La Polizia municipale garantisce il monitoraggio del traffico anche con agenti sul posto. Non mancano le polemiche a livello politico, con i consiglieri Gloria Lisi e Stefano Murano Brunori che si dicono favorevoli ai lavori ma, riferendosi al presidio degli agenti, invitano a “impiegare in maniera più proficua le risorse umane” per garantire la sicurezza del territorio.