CULTURA Al via il Festival del giornalismo di Urbino: si parla di natura, ambiente e nuove generazioni Dal venerdì 10 a domenica 12 ottobre scrittori, giornalisti, esperti dialogheranno sul tema dell'ambiente. Premi per i giovani e nuove ricerche

Al via il Festival del giornalismo di Urbino. Edizione 2025 dedicata allo sguardo ecologico nel giornalismo culturale. Da oggi fino a domenica 12 ottobre, scrittori, ricercatori, esperti di cultura e giornalisti si alterneranno in un'analisi del mondo di oggi narrato dai media. Spazio anche ai giovani con premi e una nuova ricerca dedicata a loro.

"Credo che la cosa migliore sia diffondere l'informazione il più possibile - dice Lella Mazzoli, direttrice del Festival - e diffonderla con persone autorevoli. Quest'anno, in particolare, gli istituti scolastici hanno aderito in massa. Poi naturalmente portiamo i grandi nomi, i grandi studiosi, i grandi scienziati. Ci colleghiamo addirittura con l'Antartide. Ma abbiamo anche dei momenti più lievi, ad esempio l'intervista spettacolo con Giorgio Zanchini e Serena Dandini, oppure la lettura di poesie e di brani legati alla natura di Paolo Di Paolo e Piero Dorfles accompagnati dalla meravigliosa voce, vincitrice Premio Tenco, di Elisa Ridolfi".

Tra i personaggi di sabato 11 ottobre, prosegue Mazzoli, "ci saranno Mario Tozzi, Telmo Pievani, Donatella Bianchi, Sonia Filippazzi, Luca Mercalli, solo per fare alcuni nomi. Ci sarà la presentazione di una ricerca nazionale che abbiamo condotto con Ipsos e voluta dal Centro per il libro e la lettura del Ministero della Cultura: quest'anno si va a indagare nella fascia d'età dai 16 ai 35 anni, quindi giovani e giovani adulti. Dove leggono, cosa leggono, come leggono, quando leggono i temi dell'ambiente".

Nel video l'intervista a Lella Mazzoli, direttrice Festival del giornalismo culturale di Urbino

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: