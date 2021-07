Al via il green pass, da oggi vale in tutta Europa

Arriva il green pass Covid: da oggi basta avere con sé il pass in formato cartaceo o digitale per varcare i confini italiani e non essere più soggetti a restrizioni. Il pass consiste in un QR code da tenere nello smartphone o in tasca, con tre alternative per dimostrare di poter viaggiare: aver completato il ciclo di vaccinazione, essere risultati negativi a un tampone, oppure essere guariti dal Covid-19 ed avere sviluppato gli anticorpi. Rispetto all'idea iniziale di usarlo soltanto per i viaggi, ora Bruxelles incita gli Stati membri ad accordarsi per adoperare il documento per garantire in sicurezza l'ingresso a concerti, festival, teatri e ristoranti.