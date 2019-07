Al via il Rimini Summer Pride. Assesore Sadegholvaad: "Condanno gli episodi di omofobia. La città è aperta alle diversità"

Al via il Rimini Summer Pride. Asessore Sadegholvaad: "Condanno gli episodi di omofobia. La città è aperta alle diversità"

"I riminesi sono sempre pronti all'accoglienza. Chi compie atti omofobi è solo una piccola parte". È questa la risposta dell'assessore alla sicurezza Jamil Sadegholvaad ai casi di omofobia nella città romagnola, tre in pochi i giorni. a ridosso del Summer pride 2019. Una Rimini color arcobaleno quella di sabato prossimo. "Happiness revolution" è il titolo della quarta edizione che si terrà sotto la luce del tramonto. Un'occasione per difendere i diritti della comunità LGBT. Il traffico subirà delle modifiche sul tratto di lungomare che da Piazza Marvelli giunge fino a Largo Boscovich. La manifestazione partirà proprio da Piazza Marvelli alle 19 per arrivare alle 21 alla rotonda di Piazzale Fellini, dove ci sarà un palco per i saluti e l'esibizione, a titolo gratuito, di artisti musicali e non solo. "Il Pride vuole mandare un messaggio di speranza a tutte quelle persone, gay, lesbiche, bisessuali o transessuali, che con difficoltà vivono la propria condizione. Comunque vuole andare incontro a chi viene discriminato".