Al via la Fiera dell’oliva e dei prodotti autunnali di Coriano

L'eccellenza dell’olio extravergine è al centro della Fiera dell’oliva e dei prodotti autunnali di Coriano, in provincia di Rimini che ha inaugurato ufficialmente la sua 38ª edizione. La cerimonia si è tenuta alla presenza del Sindaco di Coriano Gianluca Ugolini, della Senatrice Domenica Spinelli, dell’Assessore agli Eventi Anna Pazzaglia. Ha partecipato anche l’On Jacopo Morrone, presidente Commissione Ciclo dei rifiuti. I visitatori troveranno un ricco spazio tematico con percorsi sensoriali, degustazioni guidate e laboratori alla Casa dell’Olio.

“La Fiera dell’Oliva è un momento molto sentito dalla nostra comunità, un appuntamento che ogni anno ci permette di ritrovarci e riconoscerci nelle nostre radici. Vedere tanta partecipazione, nonostante il rinvio, è un segnale di grande affetto verso questa tradizione. Un ringraziamento speciale va alla Pro Loco, ai frantoiani, ai produttori e a tutti i volontari che rendono possibile un evento così identitario e partecipato.” ha dichiarato Gianluca Ugolini, Sindaco di Coriano.

Domenica Spinelli, Vicesindaca e Senatrice ha aggiunto: “Sono molto orgogliosa di rappresentare Coriano e le sue eccellenze, come l’oliva e tutto ciò che questa Fiera custodisce e valorizza. Oggi più che mai sappiamo quanto questo Governo stia investendo nell’agricoltura: un settore che va sostenuto e difeso con convinzione. Grazie a tutti coloro che continuano a dimostrare fedeltà alla terra e al lavoro agricolo. L’agricoltore va preservato, accompagnato e messo nelle condizioni di crescere. Il nostro impegno è garantire strumenti, opportunità e politiche che permettano all’agricoltura di rappresentare la nostra identità e il nostro futuro.”

Anna Pazzaglia, Assessore agli Eventi ha concluso: “La Fiera dell’Oliva è una festa che parla di noi, delle nostre radici e della nostra capacità di fare comunità. Il centro storico vivo, pieno di persone, produttori e famiglie è la dimostrazione di quanto questa tradizione sia sentita. Ogni attività, ogni stand, ogni iniziativa culturale nasce per valorizzare Coriano e il suo territorio in modo autentico e accogliente. Un grazie sincero a tutti coloro che, con passione e dedizione, rendono possibile questa manifestazione così importante per la nostra identità.”

La fiera ospiterà anche stand con prodotti locali, artigianato e i profumi della tradizione romagnola. Fin dal mattino il centro storico è stato animato da tantissimi cittadini, famiglie e visitatori, confermando l’importanza della Fiera come appuntamento identitario, capace di unire tradizioni, sapori e comunità.







