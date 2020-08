Al via "La natura del mare 2020": manifestazione ecologica contro la dispersione della plastica

La presentazione

Una nuotata di 7 chilometri per manifestare in favore dell'ambiente e un incontro sulla protezione del mare e la riduzione della plastica monouso. È stata presentata ai giardini del Grand Hotel di Rimini. La natura del mare 2020, manifestazione ecologica alla sua prima edizione che si svolgerà tra Cattolica e Fiorenzuola di Focara il 21 e 22 agosto. Un evento nato dalla partnership tra Basta Plastica in MARE network, Visit Romagna, Comune di Cattolica e Museo della Regina (oltre alla collaborazione del Parco Naturale di Monte San Bartolo e di Amarcord) con due appuntamenti in programma.



Il primo, questo venerdì, in piazzetta Majani a Cattolica, con l'intervento del coordinatore scientifico di Zero Waste Europe Enzo Favoino . E poi il giorno successivo, con i 16 eco nuotatori, di cui due sammarinesi, Cristiano Guerra e Gianluca Marucci, che nuoteranno attorno al Parco Naturale del Monte San Bartolo.

“Fondamentale attuare politiche di sostenibilità ambientale che abbiano a cuore l'ecologia”, ha detto l'Assessore al Turismo della Regione Emilia Romagna Andrea Corsini a margine della presentazione. Ponendo poi il tema del turismo sostenibile.

Nel servizio, l'intervista ad Andrea Corsini, assessore Mobilità e Trasporti, Infrastrutture, Turismo e Commercio della Regione Emilia Romagna