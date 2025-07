Al via la seconda parte di “In Emilia-Romagna c'è una vacanza per me” La Regione ha attivato 60 tirocini per giovani con disabilità e tante altre iniziative centrate sull'accessibilità e l'inclusività

Da Piacenza a Rimini, dalla costa romagnola fino all'Appennino tosco-emiliano. Venire in vacanza in questo territorio significa essere accolti.

È stata inaugurata ieri, 8 luglio 2025, la seconda parte del progetto “In Emilia-Romagna c'è una vacanza per me”.

L'obiettivo dell'iniziativa è rendere i luoghi turistici accessibili e inclusivi anche per le persone con disabilità.

Il progetto è stato finanziato per 3,3 milioni di euro dal Dipartimento per le Politiche in favore delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio dei ministri, dopo il risultato positivo della prima edizione del 2023.

“Lo scopo che ci diamo come Regione – ha commentato l'assessora al Turismo della Regione Emilia-Romagna Roberta Frisoni – è quello di far sì che si possa andare in tutti i luoghi a prescindere dalle nostre condizioni fisiche, e fare in modo che tutti abbiano la possibilità di scegliere dove andare in vacanza”.

La Regione ha attivato 60 tirocini per giovani con disabilità, a cui si aggiungono iniziative ed eventi: a Reggio Emilia sono stati realizzati percorsi tattilo-plantari, a Cattolica percorsi naturalistici accessibili, fino alle app multisensoriali e multilingua nei musei archeologici di Rimini.

Il progetto ha due testimonial d'eccezione: l'atleta paralimpica Giulia Ghiretti e il comico Paolo Cevoli.

“La nostra Regione – ha detto Cevoli - vuole bene a tutti quelli che ci vengono a trovare. Sicuramente bisogna investire negli aspetti tecnici, nelle infrastrutture, in tutto quello che fa sì che le cose possano andare bene, ma senza l'anima e il cuore della nostra terra non serve a niente. Secondo me, che sono figlio di un albergatore e di una cuoca, è importante tramandare l'ospitalità che abbiamo ereditato”.

