Al via Macfrut: in fiera a Rimini tre giorni dedicati all'ortofrutta

Nel video le interviste a Ukkonika Prudence (managing director K-Roma), Francesco Lollobrigida (ministro dell'Agricoltura) e Michele De Pascale (presidente Regione Emilia-Romagna)

Il posto giusto per creare sinergie tra imprese e mercati. Macfrut apre le porte della Fiera di Rimini per tre giorni e si propone come una vetrina dell'eccellenza italiana di frutta e verdura, in un contesto internazionale incerto a causa dei dazi statunitensi. Si punta a rafforzare l'export – rimarcano le istituzioni durante la presentazione – verso mercati che apprezzano il cibo Made in Italy: le fiere servono proprio a creare connessioni tra produttori e acquirenti. Macfrut, alla 42esima edizione, lo fa, unendo tutto il mondo: 1400 espositori, di cui il 40% sono esteri, e 1500 top buyer. In contemporanea anche Fieravicola. Il settore agricolo alla produzione in Italia vale oltre 17 miliardi di euro, dato che sale a 60 miliardi se si prende in esame l’intera filiera, dal seme alla tavola.

Al taglio del nastro il Ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida. Assieme, tra gli altri, al Presidente della Regione Emilia-Romagna Michele De Pascale, all’Assessore all’Agricoltura della Regione Emilia-Romagna, Alessio Mammi, al Presidente di Macfrut Renzo Piraccini, e numerosi esponenti di istituzioni e associazioni.

"Le politiche del governo sono chiare - afferma Lollobrigida -, abbiamo rimesso al centro l'agricoltura. Questo è il governo che ha investito di più nella storia repubblicana su questo settore, abbiamo convinto l'Europa a rinunciare alle follie ideologiche dell'agricoltore nemico dell'ambiente. L'Italia in 30 mesi ha cambiato totalmente l'approccio al sistema agricolo, della produzione e della trasformazione, avendo neanche un beneficio".

"La frutticoltura e l'orticoltura ha qui uno delle sue zone leader - sottolinea De Pascale -. Non per nulla Macfrut è nato qui in Romagna e qui sta continuando a crescere, non dobbiamo ovviamente né sottovalutarci né però sottovalutare i problemi: è un momento molto difficile. Da una parte ci sono gli eventi climatici, che mettono a rischio le produzioni con grandinate in periodi dell'anno fondamentali per la produzione, dall'altra la siccità. Quindi servono interventi importanti per sostenere le nostre produzioni".

