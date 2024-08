20-25 AGOSTO Al via martedì il Meeting per l'Amicizia fra i popoli. Messaggio augurale di Papa Francesco Volontari: oggi è il giorno del cambio. Messaggio di saluto del Sindaco di Rimini, Jamil SAadegholvaad

Ultimi preparativi dei volontari del pre-Meeting, domani le porte della Fiera di Rimini si aprono per la 45° edizione incentrata sull'essenziale nella ricerca della pace. Giorni di duro lavoro per allestire di tutto punto i padiglioni e le 16 mostre che hanno visto, tra gli altri, 70 gli studenti dell’Accademia di Brera occuparsi dell’abbellimento degli spazi, progettati da 15 architetti. I 500 ragazzi e ragazze volontari al pre-Meeting danno il cambio ai 2.500 in arrivo.

Alla vigilia, il messaggio augurale di Papa Francesco, con l'auspicio che il ricco programma del Meeting, nella molteplicità delle proposte e dei linguaggi, possa suscitare in molti il desiderio di farsi cercatori dell’essenziale e far fiorire nei cuori la passione per l’annuncio del Vangelo. Non manca il saluto del sindaco di Rimini: “Essenziale – scrive - è il rapporto della manifestazione con questo territorio lungo un cammino cominciato nel 1980. Nel non fermarsi, - sottolinea Jamil Sadegholvaad - nel non farsi mai sorprendere dagli eventi e dagli 'incidenti' di percorso, risiede probabilmente la connessione tra Rimini e il Meeting”.

Nel video l'intervista a Emmanuele Forlani, Direttore Fondazione Meeting.

