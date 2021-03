Al via questa sera la 71° edizione del festival di Sanremo

È tutto pronto per Sanremo 2021 che, da oggi e per cinque serate, si terrà in un'inedita versione senza pubblico a causa della pandemia e tra imponenti misure di sicurezza. Obiettivo: portare un po' di spensieratezza nelle case degli italiani in questo momento difficile. Laura Pausini, fresca della vittoria ai Golden Globe, sarà la super ospite.

Cinque serate in cui la musica che arriva dalla nicchia e dalla gavetta, con nomi inediti per buona parte mai arrivati prima nella Città dei fiori, torna a essere centrale. A presentare le serate la coppia Amadeus e Fiorello.