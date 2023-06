Al via We Make Future: tre giorni tutti dedicati all'innovazione

Nel video l'intervista a Cosmano Lombardo

Parte domani, alla Fiera di Rimini, il festival We Make Future. Una tre giorni tutta dedicata all'innovazione. Oltre 100 eventi, tra area fieristica, formazione, incontri con personalità del settore, momenti di spettacolo e non solo, in 10 padiglioni. Tra i grandi temi l'intelligenza artificiale. Le anticipazioni dall'ideatore del festival, Cosmano Lombardo: "Da sempre abbiamo esplorato il mondo dell'innovazione a 360 gradi quindi approfondiremo più temi: primo tra tutti l'intelligenza artificiale, avremo molti ospiti internazionali che ce ne parleranno. Avremo molto spazio per la space economy: soprattutto il tema dell'osservazione della terra attraverso i satelliti per toccare soprattutto il tema dei cambiamenti climatici. E poi il mondo delle start up con delegazioni provenienti da 85 paesi".

