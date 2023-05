ELEZIONI AMMINISTRATIVE Al voto in quasi 600 Comuni, centrodestra soddisfatto: "Siamo avanti anche nei ballottaggi" Per la presidente Meloni i risultati sono una ulteriore spinta al governo, per la segretaria Schlein "il Pd è in ottima salute"

In Italia si è votato in quasi 600 comuni. Il centrodestra vince in 4 delle 13 città capoluogo: a Imperia riconfermato Scajola, poi Sondrio, Treviso e conquista Latina. In 7 città si andrà al ballottaggio, tra cui Ancona, Brindisi e Vicenza. Per la presidente del Consiglio Meloni, “la coalizione conferma il valore della stabilità e della chiarezza di fronte agli italiani, i risultati sono una ulteriore spinta all'azione del governo, acceleriamo su riforme economiche, sociali e istituzionali”. Due i sindaci eletti dal centrosinistra, a Teramo e Brescia. Per la segretaria Elly Schlein il Partito Democratico è in ottima salute, primo partito in quasi tutti i capoluoghi dove si è votato.

Nel video le interviste a Maurizio Gasparri, vice presidente Senato (Forza Italia); Riccardo Molinari, capogruppo Lega Camera dei Deputati; Riccardo Magi, segretario +Europa; Nicola Fratoianni, deputato Alleanza Verdi-Sinistra; Andrea Crippa, deputato Lega.

