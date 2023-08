CRONACA Alba di lame a Rivazzurra, 35enne accoltella coetaneo e scappa Gli inquirenti hanno ascoltato la vittima, mentre si cerca il responsabile

Un litigio tra due uomini italiani di 35 anni è degenerato in seguito a una discussione ed è terminato con un accoltellamento. È successo all'alba di Ferragosto in un appartamento di via Lecce, a Rivazzurra di Rimini. Lo riporta Rimini Today. La vittima dell'aggressione è stato colpito svariate volte. Sul posto i sanitari del 118 che lo hanno trasportato all'Ospedale Infermi di Rimini dove non sarebbe in pericolo di vita. Nel luogo dei fatti anche i carabinieri che, per ora, "mantengono il massimo riserbo sui dettagli che hanno scatenato l'aggressione". Pare che "l'autore dei fendenti sarebbe già stato identificato anche se dopo l'accoltellamento è fuggito facendo perdere le proprie tracce". Gli inquirenti hanno ascoltato l'uomo accoltellato, mentre si cerca il responsabile.

