CYBER SICUREZZA Albergatori di Riccione a lezione dalla Polizia Postale contro le cyber-truffe Al palazzo del turismo workshop sulla sicurezza digitale. Obiettivo migliorare la sicurezza e blindare i dati dei turisti

Le chiavi degli alberghi oggi non aprono solo le stanze, ma anche forzieri digitali colmi di dati sensibili e carte di credito, trasformando il turismo nel bersaglio della criminalità informatica. Per difendere questo inestimabile patrimonio, Federalberghi Riccione, in sinergia con la Polizia Postale di Rimini e col patrocinio del Comune, ha chiamato a raccolta gli operatori in un mirato workshop sulla sicurezza digitale svoltosi al Palazzo del Turismo mercoledì 15 aprile.

Il settore dell'hospitality è infatti particolarmente vulnerabile. Durante l'incontro, il Comandante della Polizia Cibernetica Enzo Grillini e il Sovrintendente Alessandro Marchini hanno illustrato i rischi più insidiosi che minacciano le aziende: dai "ransomware", virus che criptano e paralizzano i sistemi aziendali per estorcere un riscatto, fino all'imponderabile errore umano, responsabile di oltre il 90% degli incidenti informatici. Le Forze dell'Ordine hanno messo sotto accusa anche pratiche purtroppo diffuse ma pericolosissime, come la ricezione dei documenti d'identità dei clienti tramite WhatsApp, definita un'enorme esposizione per la privacy.

La strategia per evitare di "dare le chiavi di casa ai truffatori" richiede contromisure pratiche e immediate. Tra i consigli degli esperti spiccano la creazione di reti Wi-Fi rigorosamente separate tra ospiti e amministrazione aziendale, l'utilizzo di chiavette fisiche per l'autenticazione a due fattori e una formazione costante dei dipendenti stagionali.

Soddisfatto Claudio Montanari, presidente di Federal Alberghi Riccione: "Siamo qui perché pensiamo che la sicurezza informatica sia fondamentale per i nostri soci, per i nostri albergatori, per tutelare anche i nostri clienti. Per cui un'occasione di incontro con la polizia postale occasione di formazione per tutti gli albergatori per il territorio".

"Ci sono state in questo periodo moltissime frodi nei confronti degli albergatori e speriamo di aver dato un contributo per evitare che le cose si possano ripetere" ha concluso il Comandante Grillini.

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