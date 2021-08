Alberghi sold out a Rimini per la Notte Rosa

La Notte Rosa, da Cattolica a Comacchio, passando per tutto l’entroterra. Una settimana con 160 eventi, il “Capodanno dell’Estate Italiana”, conferma secondo gli organizzatori che gli eventi, se ben gestiti, possono essere momenti di rinascita.

A conferma del successo della 16a edizione, il tasso di riempimento degli alberghi, che ha sfiorato il 100% in un periodo sicuramente già di grande affluenza. La Notte Rosa e i suoi 160 eventi si sono confermati il capodanno dell'estate, un momento di convivialità e di leggerezza per godere di iniziative tra loro molto diverse. Finalmente un sorriso, lo slogan di quest'anno, per una proposta per tutti, ricca di allegria e voglia di godere della spiaggia, dei giardini e dei borghi.









Tra gli appuntamenti più attesi Antonio Diodato sul palco di piazzale Fellini: un concerto gratuito su prenotazione che già sold-out da diversi giorni, l'artista ha cantato dal vivo tutti i brani simbolo della sua ormai decennale carriera, vecchi e nuovi successi tra sound energici e leggeri ed esibizioni più intime ed emozionanti. Ad unire tutti gli eventi diffusi nel tempo e nello spazio l'appuntamento con i fuochi d'artificio, che hanno illuminato tutta la costa romagnola. Tutte le declinazioni del divertimento; apprezzato anche dai giovanissimi l'appuntamento con i concerti all'alba, che hanno permesso di godere dello spettacolo del nascere del sole e musica dal vivo. Stasera si prosegue: Pupi Avati a Ravenna, la musica de I Ministri a Rimini ed i big della danza a San Mauro Pascoli.