Alberta Ferretti conferma la sfilata a Rimini il 26 maggio, e aggiunge la solidarietà

Dopo l'alluvione che ha travolto l'Emilia-Romagna, il Gruppo Aeffe, in accordo con il sindaco di Rimini e in condivisione con le istituzioni, la Regione e il Governo, nelle figure del sottosegretario alla Cultura Lucia Borgonzoni e del ministro del Turismo Daniela Santanchè, ha deciso di confermare la sfilata Resort 2024 del brand Alberta Ferretti, il 26 Maggio a Castel Sismondo a Rimini. Lo si legge in una nota del brand. A dimostrazione della propria vicinanza verso la popolazione colpita dall'alluvione, il Gruppo si impegnerà con una donazione ad associazioni attive sul territorio e si sta attivando per organizzare un'asta benefica, durante la quale verranno battuti pezzi speciali d'archivio. I proventi dell'asta, oltre che quelli della vendita di una T-shirt con la scritta "Io ci sono", saranno interamente devoluti in beneficenza. Inoltre, il Gruppo ha raggiunto un accordo con i propri dipendenti per devolvere il corrispettivo di un'ora di lavoro e l'azienda farà un'ulteriore donazione di pari importo.

"Mi sono posta tante domande in questi giorni, non nego - spiega Alberta Ferretti, fondatrice e direttrice creativa dell'omonimo marchio - di aver seriamente pensato di fare un passo indietro annullando l'evento, ma poi, dopo essermi confrontata a lungo con le istituzioni, a cui va tutta la mia stima per come stanno gestendo l'emergenza, ho capito come la nostra sfilata potesse portare con sé un importante messaggio di positività".

"Mi auguro che la mia sfilata - conclude la stilista romagnola - possa anche dimostrare al pubblico internazionale che l'Emilia-Romagna sta combattendo in prima linea per ricostruire ciò che la potenza della natura ha distrutto e si sta preparando per accogliere i tanti turisti che ogni stagione visitano le nostre città e le nostre spiagge con orgoglio e determinazione."