IDENTITÀ Alberta Ferretti, la sfida imprenditoriale di una donna di successo Una testimonianza per le pari opportunità e contro la violenza di genere

“È importante che le più giovani conoscano Alberta Ferretti e la sua storia, a partire dalle difficoltà iniziali”. così la vice sindaca Chiara Bellini introduce la storia di vita e la sfida imprenditoriale di una donna che sceglie di raccontarsi, partendo dall’inizio della sua carriera, insistendo sul concetto di identità, davanti alle tante persone che hanno scelto di raggiungere il Museo della Città, proprio nel centro di Rimini, per un incontro che mette al centro storie di successo.

Perché lo stupro di gruppo a Palermo e l’ultimo caso di femminicidio nel catanese confermano come la radice della violenza maschile è complessa mentre la narrazione di contro semplifica e dimentica l’identità femminile. Occorre ripartire da qui dunque, senza relegare un problema così complesso esclusivamente alla fase repressiva. Per questo Casa delle donne e Rete delle donne Rimini mette al centro una voce femminile elegante e potente. Per tutte le Alberta che verranno.

Nel video l’intervista alla stilista Alberta Ferretti e a Elvira Ariano, psicologa e operatrice Ass. Rompi il Silenzio

