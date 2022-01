ROMANZO QUIRINALE Alberto Angela, Craxi, Amadeus: come si sbizzarisce la fantasia dei grandi elettori Oggi pomeriggio secondo scrutinio, l'intesa sembra ancora lontana

Accade spesso: i grandi elettori, rigorosamente anonimi perché il voto è segreto, passano il tempo divertendosi a scrivere sulle schede voto i nomi più improbabili come aspiranti presidenti della Repubblica, quando manca il nome del vero candidato. Ma anche il secondo scrutinio, che inizia alle 15, si annuncia al buio. Al momento l'intesa non c'è, nonostante ieri gli incontri, ufficiali o clandestini, non si siano contati. Il più attivo Matteo Salvini, della Lega, che tra l'altro nega di aver avviato trattative per un rimpasto di governo con il presidente del Consiglio Mario Draghi, che resta un possibile candidato per il Quirinale. Si prospetta un'altra giornata di contatti frenetici, mentre piazza Montecitorio è presidiata da troupe italiane e straniere, che si assiepano poi attorno ai politici che entrano ed escono da palazzo, per strappare una dichiarazione tra il sensazionale e lo scontato, e il distanziamento che dovrebbe essere imposto dalla pandemia è una chimera. Rompe il silenzio anche Pierferdinando Casini, che preso dall'entusiasmo per come il suo nome stia girando a papabile per il Quirinale, pubblica su Instagram una foto di qualche anno fa, per annunciare che “La passione politica è la mia vita!”, con tanto di cuoricino: lui insomma, ci crede.

Nel video gli interventi in Aula del presidente della Camera dei Deputati, Roberto Fico

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: