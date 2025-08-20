Alchimialchimie, torna l'evento dedicato a Cagliostro nel centro storico di San Leo

Avventuriero, esoterista e alchimista Giuseppe Balsamo, noto come Cagliostro, fu accusato di eresia dalla Chiesa e rinchiuso nella Fortezza di San Leo dove morì nel 1975. Per celebrare questa figura carismatica, nel centro storico del Comune feltresco torna Alchimialchimie con la diciannovesima edizione. "Sono 230 anni dalla morte di Cagliostro, uno dei nostri simboli di San Leo", ha ricordato il sindaco di San Leo Leonardo Bindi. "La città è allestita con mercatini, con eventi, i ristoranti aspettano le tante persone che verranno da noi, perché sarà uno spettacolo unico, come è unico il borgo di San Leo".

Il 25 e 26 agosto dalle 4 del pomeriggio a mezzanotte le vie e le piazze si animeranno con spettacoli itineranti, artisti di strada, magie e giocoleria, esibizioni teatrali e musicali. Il mercatino alchemico ospiterà artigiani del territorio, che esporranno le loro creazioni e proporranno laboratori con dimostrazioni dal vivo. Le botteghe storiche permetteranno ai visitatori di scoprire la tradizione locale di ceramica, legno, gioielli e tessuti. Spazio anche ai sapori tradizionali dai formaggi ai dolci fino ai vini. Tra le novità di quest'anno il ritorno dello spettacolo pirotecnico. "Abbiamo reintrodotto lo spettacolo pirotecnico che l'anno scorso non c'era stato", ha spiegato Giacomo Vespignani, Ceo San Marino welcome. "Non ci sarà un palcoscenico perché l'intero borgo sarà un palcoscenico a cielo aperto. La vera novità sono gli spettacoli che saranno più interattivi e coinvolgeranno maggiormente il pubblico". Poesie, duelli, coreografie e musica dal vivo riprodurranno un'atmosfera medievale e magica tra storia e immaginazione. Non mancherà la tradizione con I lunghi archi di San Marino, custodi di antiche melodie rinascimentali.

Nel servizio le intervista a Leonardo Bindi, sindaco di San Leo e Giacomo Vespignani, ceo di San Marino welcome.








