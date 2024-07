Alcol ai minorenni, multati due stabilimenti a Riccione

Balli senza licenza e alcol ai minori, due stabilimenti balneari di Riccione sono stati multati venerdì sera dalla polizia amministrativa della Questura di Rimini, durante un servizio mirato nei locali della movida in zona Marano.

In due distinti stabilimenti, quando sono arrivati gli agenti erano in corso vere e proprie serate con dj, con molti giovani che ballavano come se stessero in discoteca. Al momento del controllo, i due gestori non erano in grado di esibire le dovute autorizzazioni per lo spettacolo e per l'agibilità degli ambienti, appositamente modificati per ricreare le condizioni di vere e proprie piste da ballo.

E' stata inoltre riscontrata e contestata, in uno dei due locali, la vendita di alcolici ad un minore di anni 18. I gestori degli stabilimenti balneari saranno sanzionati per la mancanza della licenza di pubblico spettacolo e denunciati all'Autorità Giudiziaria per l'assenza dell'agibilità degli ambienti.