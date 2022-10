Alcol alla guida: in salita le patenti ritirate dalla Polizia Locale

Numeri importanti quelli della Polizia Locale di Rimini: per guida in stato d’ebrezza - dal primo gennaio ad oggi - sono state 200 le sanzioni complessivamente notificate ad altrettanti conducenti, fermati alla guida del proprio veicolo, 77 quelli che si sono visti notificare solo la sanzione amministrativa, registrando un tasso alcolemico superiore a 0,5 e inferiore a 0,8 grammi per litro. Sono stati invece complessivamente 123 quelli che sono andati incontro all'ammenda (da 800 a 3.200 euro) e alla procedura penale perché con tasso tra lo 0,8 e l’1,5 grammi per litro. Tra i multati anche 27 neo patentati.

Nel complesso le violazioni che hanno portato alla sospensione della patente sono state 175 contro le 144 ritirate in tutto lo scorso anno. Il consumo di alcol prima di mettersi al volante è la principale causa di incidenti stradali, 27, sempre nel 2022, quelli accertati dalla Polizia Locale. Diversi controlli degli agenti anche per la vendita degli alcolici con un totale di 103 sanzioni su oltre 300 controlli eseguiti.

“Il contrasto dell’abuso di alcol in ogni sua forma - dichiara l’assessore alla sicurezza Juri Magrini - è una responsabilità fondamentale che abbiamo nei confronti della nostra comunità. Un impegno per il quale non abbasseremo mai la guardia. Anche per questo abbiamo attivato progetti come ‘Fermami Amico’, che ha ottenuto contributi importanti dalla regione e che ci sta consentendo di mettere in campo una serie di azioni di educazione e sensibilizzazione della cittadinanza.