Alcol, droga e coltelli in auto. Raffica di denunce in Valmarecchia Controlli dei Carabinieri nel fine settimana: oltre 140 persone identificate, patenti ritirate e sequestri.

Identificate 142 persone, controllati 127 veicoli e verificati 9 esercizi pubblici: è il bilancio dei controlli straordinari effettuati nel fine settimana dai Carabinieri di Novafeltria, che hanno portato a denunce, sequestri e segnalazioni per droga.

L’attività, messa in campo per rafforzare la sicurezza sul territorio e prevenire reati di microcriminalità, ha interessato le principali arterie della giurisdizione, con particolare attenzione alla sicurezza stradale. In questo ambito, un 34enne residente a Pennabilli è stato denunciato in stato di libertà per guida sotto l’influenza dell’alcol. Fermato a Pietracuta di San Leo, l’uomo è risultato positivo all’alcoltest con un tasso pari a 1 grammo per litro, circostanza che ha fatto scattare l’immediato ritiro della patente.

A Villa Verucchio, invece, i militari hanno denunciato una 44enne residente a Verucchio per porto di strumenti atti ad offendere. La donna è stata trovata in possesso di un coltello da cucina con lama di 20 centimetri, occultato all’interno dell’abitacolo della propria auto. L’arma è stata sottoposta a sequestro.

Nel corso dei controlli è stata inoltre intensificata l’azione di contrasto allo spaccio e al consumo di stupefacenti. Quattro persone sono state segnalate alla Prefettura di Rimini quali assuntori per uso personale. Si tratta di un 63enne di Maiolo trovato con circa 4 grammi di marijuana, di una giovane di Talamello e di un 25enne di Novafeltria sorpresi con hashish, e infine di una 48enne di Novafeltria in possesso di una dose di cocaina. Tutta la sostanza è stata sequestrata.

