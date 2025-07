CRONACA Alcolici ai minori, irregolarità e stupefacenti nel locale: attività sospesa per una discoteca a Riccione Operazione congiunta di Carabinieri e Polizia Locale

È stata sospesa l’attività di una discoteca situata nella zona mare di Riccione a seguito di un controllo congiunto da parte dei Carabinieri e della Polizia Locale. L’operazione, volta al contrasto del lavoro irregolare e alla verifica delle condizioni di sicurezza nei luoghi di intrattenimento, ha portato alla luce gravi violazioni sia in ambito lavorativo che amministrativo.

I militari dell’Arma hanno accertato l’impiego di lavoratori “in nero”, il mancato rispetto dei tempi di riposo e degli orari di lavoro, l’assenza delle necessarie misure di sicurezza, nonché impianti elettrici non a norma. La Polizia Locale, presente durante l’intervento, ha inoltre rilevato la vendita di alcolici a minori e ha rinvenuto numerose dosi di sostanze stupefacenti. All’interno di uno degli ambienti del locale sono stati individuati anche manufatti edili sospetti, la cui pericolosità sarà oggetto di ulteriori verifiche.

A fronte delle irregolarità emerse, le autorità hanno disposto la sospensione immediata dell’attività della discoteca, che potrà riaprire solo dopo la completa regolarizzazione delle violazioni riscontrate.

L’Amministrazione comunale di Riccione ha espresso il proprio apprezzamento per l’operazione, sottolineando la necessità di mantenere alta l’attenzione sul rispetto dei diritti dei lavoratori e sulla sicurezza nei locali pubblici. In una nota ufficiale, ha ribadito l’importanza del ruolo svolto dalla Polizia Locale in sinergia con le forze dell’ordine, nell’ambito di un più ampio sistema integrato di sicurezza urbana.

