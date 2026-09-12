Alessandro Di Battista è tornato in Italia: atterrato a Ciampino dopo l’operazione a Cuba

Alessandro Di Battista è tornato in Italia. L’aereo con a bordo l’ex deputato del Movimento 5 Stelle è atterrato questa mattina all’aeroporto di Ciampino, a Roma, dopo essere partito nella serata di ieri da Cuba e aver effettuato uno scalo in Lussemburgo.

Si conclude così il delicato viaggio di rientro dell’ex parlamentare, rimasto ricoverato per diversi giorni all’Avana. Di Battista si trovava a Cuba per realizzare un reportage quando, nella serata di venerdì 28 agosto, aveva accusato forti dolori alla testa ed era stato ricoverato in ospedale. La scorsa settimana era stato quindi sottoposto a un intervento chirurgico d’urgenza. Da allora sulle sue condizioni era stato mantenuto il massimo riserbo, su richiesta della famiglia e delle persone a lui più vicine.

Il ritorno in Italia era stato inizialmente programmato nei giorni scorsi, ma il primo tentativo di trasferimento era saltato. Dopo gli ultimi accertamenti e il via libera al viaggio, Di Battista ha lasciato l’Avana a bordo di un’aeroambulanza. Il trasferimento è stato organizzato adottando particolari precauzioni per limitare gli sbalzi di pressione durante il volo.

Nelle ore precedenti alla partenza l’associazione Schierarsi, fondata dallo stesso Di Battista, ha ringraziato medici, infermieri e fisioterapisti cubani che lo avevano seguito durante il ricovero.











