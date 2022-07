Alga innocua colora acque litorale romagnolo

Da qualche giorno le acque del mare romagnolo, in alcuni tratti di costa compresi tra Pinarella e Igea Marina, si sono colorate di rosso-bruno. Si tratta – spiega l'Arpae Emilia-Romagna – di una fioritura microalgale, del tutto innocua per i bagnanti, che prolifera in condizioni favorevoli, come temperature elevate e apporto di nutrienti. La microalga che causa la colorazione delle acque - si sottolinea - è la Fibrocapsa japonica, da diversi anni presenti in Adriatico.

L'intensità della fioritura non è uniforme in quanto in alcune zone raggiunge picchi di intensità tali da ridurre la trasparenza a pochi centimetri come ad esempio lungo il litorale tra Zadina e Cesenatico, dove sono state riscontrate nei giorni scorsi alte concentrazioni algali. Il vento da greco previsto nella giornata di oggi - secondo Arpae - potrebbe aiutare a disperdere la biomassa microalgale e a portare alla scomparsa del fenomeno.