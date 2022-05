All'Acquario di Cattolica arrivano i dinosauri

Preparatevi per un viaggio nel tempo fino a 65 milioni di anni fa, quando la Terra era dominata dai dinosauri. Il tirannosauro, il triceratopo, il titanosauro: sono solo alcuni dei grandi rettili del passato che tornano a 'vivere' all'Acquario di Cattolica. Il parco, infatti, offre un nuovo percorso didattico e di divertimento, per grandi e piccoli, con 13 dinosauri iperrealistici, frutto del lavoro di scienziati e artisti. Il risultato è un'area ricca di storia naturale.

I bimbi potranno anche diventare paleontologi per un giorno perché, armati di setaccio, pennelli e secchielli, potranno riportare alla luce dei reperti fossili. La nuova attrazione ha ottenuto il patrocinio di una serie di istituzioni scientifiche e si aggiunge alle offerte turistiche della Riviera.

Nel servizio, le interviste a Patrizia Leardini (general manager Polo Romagna Costa Edutainment) e Franca Foronchi (sindaca di Cattolica)