All'Alma Mater test sierologici gratuiti per docenti e personale L'iniziativa permetterà anche di raccogliere informazioni per l'attività di screening regionale sulla diffusione del virus.

Test sierologici gratuiti per professori, ricercatori e personale tecnico-amministrativo dell’Università di Bologna. È una delle numerose nuove misure che l’Alma Mater sta mettendo in campo in vista della ripresa delle attività didattiche con il nuovo anno accademico.

I test partiranno nel mese di settembre: tutti i docenti e i tecnici-amministrativi potranno partecipare – gratuitamente e su base volontaria – prenotando il proprio appuntamento online. L’iniziativa offrirà ai circa seimila dipendenti la possibilità di sottoporsi al test per individuare la presenza di anticorpi contro il coronavirus. Gli screening permetteranno anche di raccogliere informazioni preziose per la mappatura regionale sulla diffusione del virus.





