All'Expo di Dubai un webinar per presentare le novità di Macfrut 2022

I professionisti dell'ortofrutta si preparano alla fiera più importante, Macfrut, in calendario dal 4 al 6 maggio 2022 a Rimini, e lo fanno studiando un nuova strategia fieristica che ha come filo conduttore “la diversità”. Le novità dell'edizione numero 39 sono state presentate tramite un webinar all'Expo di Dubai: le più importanti sono “Più Business”, con incontri e inviti mirati a buyer italiani e internazionali. “Più Conoscenza”, con eventi specialistici in ogni area tematica ed “Experience”, alla ricerca delle tendenze e dei contenuti innovativi. “Il tempo dei grandi numeri forse è finito e comunque non lo giudichiamo così importante – spiega il presidente di Macfrut, Renzo Piraccini -. Vogliamo organizzare un evento che abbia appuntamenti anche online e offra contatti di business. Puntiamo a una prospettiva internazionale”. Il simbolo dell'edizione 2022 sarà la ciliegia e così Macfrut ospiterà l'International Cherry Symposium. Gli African Days saranno invece il focus internazionale dedicato al Continente africano. Il salone dedicato alle spezie, erbe officinali e aromatiche sarà Spice & Herbs Global Expo. Torna poi il Tropical Fruit Congress, con i riflettori puntati sull'avocado, frutto esotico per eccellenza, e Biosolutions International Event, dedicato ai biostimolanti. Le novità digitali saranno presentate da “Smart Agriculture”, mentre le più moderne tecnologie applicate alle risorse idriche troveranno ospitalità all'interno di Acquacampus.